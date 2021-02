In Deurne is er gisteravond een brandbom gegooid naar een woning in de Albert Bevernagelei.

Iets over half negen hoorden buurtbewoners een knal. De schade bleef uiteindelijk beperkt tot een gevel die zwartgeblakerd was. Er vielen geen gewonden. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslag zit. De precieze omstandigheden worden nog verder onderzocht. Het is nog niet duidelijk of er een link is met het drugsmilieu.

(foto GvA)