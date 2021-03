Nieuws Brandende hooibalen op de E313

Op de E313 in Ranst is het fileleed eindelijk opgelost. Gisteravond had daar een vrachtwagen met hooi vuur gevat. Het verkeer kon er maar over één rijstrook met een lange file tot gevolg.