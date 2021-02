Mobiliteit en Verkeer Brandende vrachtwagen zorgt voor verkeershinder op A12

Kort voor vier uur vanmorgen is een vrachtwagen in de sleuf van de A12 in Boom in brand gevlogen. Niemand raakte gewond, maar het zorgde wel voor veel verkeershinder.