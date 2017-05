In brandgevoelige natuurgebieden in de provincie Antwerpen is sinds vanmiddag brandfase rood van kracht. Dat meldt het Agentschap Natuur en Bos (ANB).

De toegang tot gebieden als de Kalmthoutse Heide wordt afgeraden omdat er acuut brandgevaar is. De brandgevoelige gebieden waarop de maatregel betrekking heeft, zijn de Kalmthoutse Heide, De Merode, Tielenheide, Eksterheide in Beerse en Most-Keiheuvel in Balen. Net als bij brandfase oranje zijn de beheerders en de brandweer er extra waakzaam. Bij het uitbreken van brand, rukt de brandweer tijdens fase rood sowieso versterkt uit, met extra materieel en mankracht. De brandtorens op de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld worden overdag bemand. De maatregel komt er omwille van de aanhoudende droogte. ANB roept ook op om kinderen niet zonder toezicht te laten in de natuurgebieden en om er zeker niet te roken.