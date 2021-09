Op begraafplaats Schoonselhof in Hoboken heeft het afgelopen donderdag gebrand. Op het militaire ereperk was een coniferenhaag in brand gevlogen. De haag stond in een mum van tijd in lichterlaaie. De brandweer had de situatie snel onder controle, maar er ging toch 35 meter haag in vlammen op. En er is helaas ook zware roetschade aan enkele grafzerken op het perk. De exacte oorzaak van de brand is nog niet geweten.