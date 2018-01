Brandstichting aan school in Hove

Het heeft gisteravond gebrand in basisschool 't Groen Schooltje in Hove. Rond tien voor elf zagen getuigen dat er twee vuilnisbakken in brand stonden. Eén daarvan stond kort bij de hoofdingang en richtte daar wel wat schade aan. Zo is onder meer de luifel beschadigd.

De brandweer was er snel bij en kon zo erger onheil voorkomen. Rond half twaalf was het brandje geblust. Alles wijst er wel op dat de brand is aangestoken. Getuigen hadden spelende jongeren bezig gehoord, die ook met een rookbommetje hadden gegooid. De politie van de zone Hekla onderzoekt de zaak.