Aan het Pachthofplein in Wilrijk zijn gaten gemaakt in lindebomen. Vandalen hebben ook geprobeerd om ze in brand te steken. Wie achter de brandstichting zit is momenteel onduidelijk, maar het lokale bestuur van Wilrijk neemt de feiten ernstig. Ze heeft een proces-verbaal laten opmaken en hoopt getuigen te vinden van het vandalisme.