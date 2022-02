Brandstofprijzen swingen de pan uit: hier kan je het goedkoopst tanken in Antwerpse regio

Het is Valentijn morgen, een dag waarop geliefden elkaar in de bloemetjes zetten. Volgens Katya, voorganger in een uitvaartcentrum in Antwerpen, hét moment om een liefdes-revolutie te starten. Katya roept op onze geliefden te vertellen hoe graag we ze zien, want vaak vergeten we dat en denken we er pas aan wanneer het te laat is.