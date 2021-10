Kent u trappelsap al? Wel, dat is de nieuwste creatie van de broeders van de Abdij van Westmalle. Er was dit jaar een enorme appeloogst in de boomgaard, en daar ging de abdij mee aan de slag. Op 100 procent biologische wijze werd daar appelsap van gemaakt. Al heet dat op een plek die vooral bekend is van de trappist natuurlijk wel trappelsap.