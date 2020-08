Brandweer bevrijdt hond die vastzit tussen roltrap voetgangerstunnel

De voetgangerstunnel was deze namiddag een uur lang in één richting afgesloten.

Dat kwam doordat een hond met zijn poten tussen de roltrap was blijven haken. De brandweer en een dierenarts zijn ter plaatse moeten komen om de Mechelse herder te bevrijden. Het dier raakte in paniek en heeft z’n eigenares gebeten, die is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat de roltrap stilgelegd werd, was het aanschuiven voor wie vanuit de stad naar Linkeroever wilde. Daarom besliste de politie om de tunnel tijdig te sluiten. Na een uur was de doorgang weer open.

(Archiefbeeld: © Belga)