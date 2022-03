Het nieuwe ziekenhuis ZNA Cadix op 't Eilandje is sinds vanmorgen officieel eigendom van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen. ZNA kan dus beginnen met de inrichting van het ziekenhuis. Geen dag te vroeg, want in maart van volgend jaar al neemt dit hoogtechnologisch ziekenhuis de fakkel over van het Stuivenberg Ziekenhuis. Ook een aantal andere diensten van andere ZNA-ziekenhuizen zullen hun intrek nemen. ZNA cadix wordt zo het grootste ziekenhuis binnen de Antwerpse ring.