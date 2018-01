Brandweer Brecht schenkt oude brandweerwagen aan Bolivia

Op dinsdag 30 januari schenkt Brandweer Brecht de brandweerwagen ‘Mercedes Benz 11 13’ aan de vereniging ‘Brandweer voor Bolivia’.

Het voertuig is al enkele jaren afgeschreven maar krijgt nu een tweede leven in Bolivië waar het zeker nog nuttige diensten kan bewijzen. De ‘Mercedes Benz 11 13’ werd ingeschreven op 9 oktober 1979. Hoewel de brandweerwagen al meer dan 9 jaar buiten dienst is gesteld, is hij - rekening houdend met deze leeftijd van 38 jaar - nog in goede staat. Intussen is er een plaatsgebrek in de Brandweerpost Sint-Job waardoor er een nieuwe standplaats werd gezocht.

De vereniging ‘Brandweer voor Bolivia (BvB) is erg tevreden met de schenking. Frank Mortelmans (BvB): “Deze brandweerwagen verhuist naar het vrijwilligerskorps van SAR Bolivia, daar kan het zeker nog nuttige diensten bewijzen.”