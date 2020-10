Nieuws Brandweer haalt paard uit greppel in Schelle

De brandweer van Boom heeft een onfortuinlijk paard gered aan de Koekoekstraat in Schelle. De eigenares had het dier aangetroffen in de greppel naast de wei en moest hulp inroepen.