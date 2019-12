Brandweer kan erger voorkomen bij industriebrand in Antwerpse haven

Wie nog een kunstwerk in huis heeft liggen van een oudtante of peetoom, en niet weet van waar het komt of wie het geschilderd heeft, die moest vandaag in het Rubenianum zijn. Daar is deze middag de zevende expertisedag georganiseerd. Een tiental experts van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten en het Museum Plantin-Moretus deelden hun kennis met enkele nieuwsgierigen.