Dakkan is op zoek naar twee Antwerpse kunstenaars om deel te nemen aan een kunstenaarsresidentie in Portugal en Duitsland. Dakkan wil laten zien hoeveel extra ruimte voor ontspanning en creativiteit er in de stad nog te vinden is op de daken. De organisatie werkt samen met een aantal Europese partners en die organiseren nu dus een uitwisselingsproject. Eén voorwaarde maar: de kunstenaars moeten iets doen mét, op of rond een dak...