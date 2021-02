Het vaccinatiedorp op Spoor Oost in Antwerpen start over goed een week met een eerste testrun. Bedoeling is er 750 mensen per uur te vaccineren. Dokter Jan Stroobants, hoofd van de spoedafdeling van het ZNA Middelheim en coördinator van het test- en vaccinatiedorp, legde vanmorgen in Wakker op Zondag uit hoe de vaccinaties zullen verlopen.