Tram 8 en tram 24 rijden sinds gisteren terug op de Herentalsebaan in Deurne. De winkeliers zijn tevreden dat de werkzaamheden gedaan zijn. Maar de fietsers klagen steen en been. Op de pas aangelegde weg is voor hen geen plaats voorzien. Ze vrezen voor een aanrijding met trams of auto's. Daardoor rijden ze vaak noodgedwongen op het voetpad.