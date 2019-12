Brandweer moet man bevrijden uit gekantelde camionette

De brandweer heeft gisteravond een man moeten bevrijden uit een bestelwagen die was gekanteld op de Ring.

Het ongeval gebeurde op de afrit Borgerhout, richting Gent. Hoe het accident is gebeurd, is niet duidelijk, er waren immers geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De Chauffeur is op eigen kracht uit de wagen geraakt, zijn passasgier moest door de brandweer bevrijd worden. De afrit was dan ook een tijdje versperd.

(Foto : GvA - BFM)