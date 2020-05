Brandweer moet uitrukken voor rookontwikkeling bij dakwerken

Door een sterke rookontwikkeling was er even paniek in een appartementsgebouw aan de Eugeen Fahylaan in Deurne.

De brandweer moest vanmiddag uitrukken naar de Eugeen Fahylaan in Deurne. Door dakwerken was er in verschillende appartementen rook terechtgekomen. Niemand raakte gewond, de situatie was snel onder controle. De appartementen van het gebouw op de hoek van de Eugeen Fahylaan met de Jozef Voetlaan werden uit voorzorg ontruimd. Na de interventie konden alle bewoners terug in hun appartement.

(bron en foto : GvA)