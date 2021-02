Brandweer moet vluchtende feestvierders van dak helpen

Woensdagnacht kwam de Antwerpse politie een vermoedelijk 'lockdownfeest' op het spoor in de Belgiëlei na meldingen van zware geluidsoverlast. Toen de politie zich kenbaar maakte aan de deur van het appartement werd de luide muziek plots stiller gezet.

Aanvankelijk bleef de deur gesloten voor de politie, maar uiteindelijk openden twee jongedames de deur. Ze beweerden alleen in het appartement aanwezig te zijn en ook verantwoordelijk te zijn voor de geluidsoverlast. Omdat er duidelijke aanwijzingen waren dat er meerdere personen aanwezig waren deed de politie een rondgang in het appartement. Ze merkten een open raam dat naar het dak leidde. Uit nazicht bleek dat 3 personen via het dak gevlucht waren en zich twee daken verder probeerden verstoppen. Ze moesten door de brandweer met een ladderwagen van het dak gehaald worden om ongelukken te voorkomen.

(archieffoto Pixabay)