Brandweer overstelpt met oproepen

De brandweer kreeg deze voormiddag honderden oproepen binnen voor storm schade: omgevallen bomen, losgekomen dakpannen. In heel de regio is er schade.

In Kontich is een boom op een schoolbusje gevallen op de Koninging Astridlaan. Op veel plaatsen zijn er takken op de weg gekomen en bomen opgewaaid. Parken en groendomeinen zijn afgesloten. Gisteravond laat werden de ouders per mail verwittigd dat er vandaag geen lessen zouden zijn en de kinderen dus thuis mochten blijven. Voor wie geen opvang heeft was er dagopvang in de Vlinderboom in het Te Boelaerpark.

Op de Veltwijcklaan in Ekeren is een grote boom donderdagochtend omgevallen op een distributiekast van de gasleiding. Dat zorgde voor schade aan de kast en voor een lek in de leiding. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse en verschillende woningen werden ontruimd.

foto's Gazet Van Antwerpen