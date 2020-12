Brandweer plukt vluchtende feestvierders van dak in Deurne

In het Antwerpse district Deurne heeft de brandweer zondagavond een groepje feestvierders van een dak moeten plukken, nadat ze voor de politie waren gevlucht. Acht personen kregen uiteindelijk een proces-verbaal voor het houden van een lockdownfeest en zullen worden gedagvaard, één aanwezige kon wel op eigen houtje weggeraken en moet nog worden geïdentificeerd.

De politie rukte zondagavond uit naar een appartement aan de Ter Heydelaan in Deurne, waar mogelijk een lockdownfeest aan de gang was. Pas na lang aandringen liet iemand de politie binnen. In de woning waren twee personen aanwezig, maar er stonden verschillende waterpijpen met warme kolen. Vanuit de buurt kwamen er vervolgens meldingen dat er personen over de daken aan het lopen waren. Op een dak in de Matheus Corvenstraat trof de politie uiteindelijk nog eens zes personen aan. Ze gaven toe dat ze gevlucht waren uit het gecontroleerde appartement en zaten vast omdat ze niet op een veilige manier van het dak geraakten. Eén persoon was wel van het dak gesprongen en ontkomen. De brandweer plukte de zes achtergebleven feestvierders van het dak en zal hen ook de rekening voor de reddingsoperatie presenteren.

