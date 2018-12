Brandweer vraagt om zelf geen vuurwerk af te steken

De brandweer vraagt ook om tijdens de feesten zélf géén vuurwerk af te steken.

Want elk jaar vallen er op die manier veel slachtoffers. En ook voor kinderen of mensen van de reinigingsdienst die de dag nadien rondslingerend afval van vuurwerk oprapen, is er gevaar mee gemoeid. Het aantal ongevallen met lichamelijke letsels neemt elk jaar toe. Het is volgens de hulpdiensten dus beter om gewoon te gaan genieten van de licht- en luchtspektakels die in de verschillende steden en gemeenten georganiseerd worden.

(foto : Pixabay)