Brandweerman-zijn hoort bij de 10 meest sexy beroepen. Dat leest u wel es in de boekskes. En welnu, de Brandweerzone Rand is op zoek naar 40 vrijwilligers. Mannen of vrouwen.Heeft u er altijd al van gedroomd om branden te bestrijden. Wel, dan zal dit u als muziek in de oren klinken. Want de Brandweerzone Rand is op zoek naar 40 vrijwilligers.