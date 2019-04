De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen heeft zopas tussen 12 uur en half 1 de klokken geluid uit solidariteit met de verwoestende brand in de Notre Dame in hartje Parijs. Die werd afgelopen avond en nacht grotendeels in de as is gelegd. Ook de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in ons land - en dus ook die in Antwerpen - hangen de vlaggen halfstok. Ze rouwen mee omdat Parijs én Frankrijk in hun ziel getroffen zijn. Want de Notre Dame is een icoon. Net als ónze kathedraal in Antwerpen. We vroegen ons af of ook zo'n brand in Antwerpen kan gebeuren.