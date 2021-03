Het Antwerpse college heeft enkele ontwerpprincipes uit het conceptontwerp goedgekeurd van de ‘Kaailine’, het wandelterras tussen het Steenplein en het Zuiderterras. De ‘Kaailine’ past binnen de strategie die stad Antwerpen uitzette voor de Scheldekaaien om in afwachting van een volledige heraanleg van de publieke ruimte al een groene verblijfsruimte te voorzien. Schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA): “We willen de Kaailine vergroenen naar het voorbeeld van de New Yorkse ‘Highline’. Zo zullen er struiken en heesters komen en worden de plantvakken aan stadszijde geplaatst zodat het zicht op de Schelde open blijft. We willen een groene verblijfsruimte met zitplekken creëren. Uit dit project kunnen zo lessen getrokken worden voor de definitieve heraanleg van de Scheldekaaien, onder andere wat betreft plantkeuze, groenonderhoud en hemelwaterrecuperatie. We starten met struiken en heesters die een maximale hoogte van 1,5 meter bereiken. Anderzijds willen we ook de uitstraling van het wandelterras vernieuwen door gedeeltelijke restauratiewerken uit te voeren.” Onder meer de deklaag van het wandelterras zal worden vernieuwd, de borstwering wordt opnieuw geschilderd en de verlichting wordt vernieuwd conform het lichtplan. Het conceptontwerp legt al enkele ontwerpprincipes voor de Kaailine vast. Uit een stabiliteitsstudie van het wandelterras blijkt dat de beschikbare draagkracht beperkt is tot 500 kg /m². Daardoor kan het substraat maar 30 cm dik zijn, en zal de beplanting bestaan uit struiken en heesters met een maximale hoogte van 1,2 tot 1,5 meter. Bomen zijn om die reden, en omwille van de verwachte windbelasting, niet mogelijk. Bij de aanleg van de plantvakken wordt een vrije doorgang van 3 meter nagestreefd zodat de gebruikers voldoende ruimte hebben. De droge en hete zomers van de afgelopen jaren bewijzen de noodzaak van voldoende groen in de stedelijke omgeving om hittestress te verkleinen. Tijdens de volgende legislatuur staat de aanleg van het openbaar domein van het centrale deel zuid gepland (tussen Zuiderterras en Steenplein). In afwachting daarvan gebeurt op korte termijn deze vergroening van het wandelterras tussen het Steenplein en het Zuiderterras. Het ontwerp van de Kaailine wordt nu verder uitgewerkt. Als alles vlot verloopt, vinden de gedeeltelijke restauratiewerken plaats in het derde kwartaal van 2021. Daarna, in het laatste kwartaal van 2021, kunnen de werken voor de vergroening van het wandelterras starten.