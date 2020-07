Brandweerman stopt bestuurder na vluchtmisdrijf

In Antwerpen komt het recyclagepark voortaan ook naar de bewoners toe. Aan een recyclagepunt zal u in uw eigen wijk kleine spullen binnen kunnen brengen, van frituurolie tot piepschuim of klein gevaarlijk afval. Enige voorwaarde is dat het in een boodschappentas past. Elke drie maanden komt het recyclagepunt langs. Vanochtend stond de mobiele container in de Hobokense wijk Polderstad.