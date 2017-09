Brasschaat deelt elektrisch wagenpark

Chauffeurs belonen met een etentje wanneer ze uit de spits blijven, blijkt te werken. De voorbije twee weken hebben automobilisten al 900 keer de spits vermeden. Het principe is eenvoudig: werknemers die in Antwerpen wonen of werken en normaal gezien tijdens de spitsuren op de baan moeten zijn, worden beloond met een waardebon van 7 euro als ze bijvoorbeeld vroeger of later vertrekken.