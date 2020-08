Nieuws Brasschaat wil handelskern kilometer inkorten

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

In Brasschaat wil de gemeente de handelskern inkorten tot 750 meter. Concreet gaat het dan over de Bredabaan van aan het oude gemeentehuis tot aan de bibliotheek op het Armand Reusensplein. Het bestuur wil zo de leegstand aanpakken en de beleving verbeteren voor shoppers. Net deze week opende Mieke haar pop-upzaak op de baan, in een pand dat anders zou leegstaan. Zij heeft begrip voor de beslissing van de gemeente.