Het Antwerpse stadsbestuur heeft plannen om aan het begin van het schooljaar mobiele vaccinatiecentra op te zetten in middelbare scholen. Dat bevestigt het kabinet van schepen voor Gezondheid Els van Doesburg (N-VA). Met de maatregel wil de stad de leeftijdsgroep tussen 14 en 17 jaar bereiken, waar de vaccinatiecijfers momenteel nog lager zijn. Vergeleken met andere grote steden heeft Antwerpen een hoge vaccinatiegraad, maar bij de tieners merkt de stad nog een achterstand. Volgens van Doesburg valt dat te verklaren door de vakantieperiode en het feit dat middelbare scholieren in die periode liever op reis of op kamp gaan. Om aan het begin van het schooljaar de achterstand in te halen, wil de stad mobiele vaccinatieploegen naar de scholen sturen. 'We hebben begrepen dat scholengroepen en scholen individueel vragende partij zijn naar mobiele vaccindorpen in de scholen zelf. Wij als stad kunnen dat perfect faciliteren', zegt van Doesburg in Het Laatste Nieuws. Scholen kunnen zich kandidaat stellen om een vaccinatieteam te ontvangen. De stad voorziet dan de vaccins en brengt ook alle administratie in orde. Schepen van Doesburg benadrukt dat er geen vaccin wordt opgedrongen aan scholieren en dat niets gebeurt zonder toestemming van de ouders.Foto Belga