Brasschaatse DJ Mattic draait ook op feesttrein naar Balaton Sound

Het gaat hard voor DJ Mattic, aka Matthieu Caeymaex. Begin dit jaar deed de Brasschaatse DJ nog enkele Franse skioorden ontploffen en ook de plannen voor de zomer klinken veelbelovend. “Ik mag in juli draaien op Balaton Sound, een groot zomerfestival in Hongarije. Extra speciaal is dat ik ook mag optreden op de Balaton Sound Express, een feesttrein die vanuit België vertrekt naar dat festival”, vertelt DJ Mattic enthousiast

“Deze zomer kijk ik opnieuw erg uit naar Balaton Sound, één van de grootste festivals in Europa wat plaatsvindt aan het bekende Balatonmeer in Hongarije. Ik sta er op de affiche met wereldberoemde DJ’s als Martin Garrix, Dimitri Vegas en Like Mike of Steve Aoki. Het is fantastisch dat ik op de Belgian Stage, één van de randpodia van Balaton Sound, mag draaien, maar de organisatie heeft me ook geboekt voor de Balaton Sound Express en de Belgian Boat Party. Zo’n 1000 feestvierders vertrekken per trein vanuit Belgische stations richting Hongarije. Zowel op de feesttrein, als op de boot waarmee ze het laatste stuk overbruggen om het festivalterrein te bereiken, mag ik de feestvierders al in de juiste sfeer brengen.”

Tomorrowland

“Net als elke DJ droom ik er wel eens van om te mogen draaien op Tomorrowland. Daar wil ik hard voor blijven werken, want ik ben tenslotte nog maar een kleine drie jaar bezig. Ook populaire grote tentfuiven zoals Baltazaar in Kalmthout, Ferm Tenten Fuif in Lummen of de openluchtfuif in Alken wil ik graag van mijn bucketlist kunnen schrappen, maar eerst geniet ik met volle teugen van alle kansen die ik krijg in binnen- en buitenland. Waar ik kom, probeer ik altijd voor ambiance te zorgen. Als het publiek zich amuseert, doe ik dat ook”, besluit Matthieu Caeymaex, aka DJ Mattic

(bericht en foto : Stijn by me)