Op donderdag 17 en vrijdag 18 oktober staat Ziggo Dome in het teken van het spektakel: 'OUR STORY – 15 Years Tomorrowland'. De komst naar Amsterdam is onderdeel van alle festiviteiten die dit jaar plaats vinden in het kader van het 15-jarig jubileum van Tomorrowland.Amsterdam Dance Event is ’s werelds grootste en belangrijkste clubfestival en conferentie voor elektronische muziek. ADE verwelkomde in 2018 voor het eerst meer dan 400.000 bezoekers, afkomstig uit meer dan 100 landen.Meer info over het evenement, artiesten en ticketinfo, wordt binnenkort bekend gemaakt.