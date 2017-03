Brasschaatse parken opnieuw opgeruimd en netjes

Dankzij de inzet van de gemeentelijke diensten in samenwerking met vzw Aralea zijn de Brasschaatse parken na de stevige winter opnieuw netjes opgeruimd. “Een fijne samenwerking met een mooi resultaat”, zegt boswachter Dirk Leyssens van het Agentschap Natuur & Bos (ANB). Zo kunnen de inwoners en talrijke bezoekers en toeristen komende lente en zomer volop genieten van het Brasschaatse groen.

De gemeente heeft een overeenkomst met Aralea dat mee het groen in Brasschaat onderhoudt. In samenwerking met de vzw wordt er werk gemaakt van de vele groene stukken en parken die Brasschaat rijk is, om die na de winterperiode mooi op te ruimen en klaar te stomen voor het warmere voorjaar.

Boswachter Dirk Leyssens van ANB is opgetogen over de samenwerking en het resultaat. “Onze parken liggen er weer netjes bij, klaar voor onze bezoekers. Een fijne samenwerking die uitmondt in een professionele aanpak met mooie domeinen als resultaat.”

3.000 uren winterwerken

Voor het uitvoeren van allerhande winterwerken trekt de gemeente 3.000 werkuren uit voor Araela om hier aan te besteden. Dat zijn voornamelijk werken die zich bevinden in bospercelen zoals Kattekesberg, gemeentepark Mikhof. Maar dit jaar ook alle grachten en bermen van de wijk Grote Heide.

De afgelopen weken werd ook hard gewerkt aan de Brechtse bossen, de wijk Driehoek, Ploegsebaan, Neervelden en nog zoveel meer.