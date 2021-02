Brasschaatse politie houdt man aan met cannabis en messen op zak

Gisteren, omstreeks half twaalf ’s middags, controleerde een fietspatrouille van de lokale politie Brasschaat een wandelaar die in het bezit bleek van cannabis en twee messen.

Een fietspatrouille merkte op de Augustijnslei een sterke cannabisgeur wanneer zij een persoon naderde. Bij het zien van de politiemensen, maakte de man rechtsomkeer. Wanneer de patrouille hem staande wilde houden, zette de man het op een lopen.

Daarop zette de politie de achtervolging in en de man kon uiteindelijk worden ingerekend en meegenomen naar het commissariaat voor controle. Bij de fouille bleek de verdachte in het bezit te zijn van +/- 15 gram cannabis en twee messen. Op instructie van het Antwerpse Parket werd de man na in beslagname van de drugs en verboden wapens, vrijgelaten. Hij kreeg een onmiddellijke schikking voor het bezit van softdrugs (75€).

(bericht en foto : Politie Brasschaat)