Brasserie De Post over te nemen

De gekende brasserie De Post op de Groenplaats staat te koop. Eigenaar Bob Merckx wordt 60 en hij gaat met pensioen.

"het is mooi geweest" schrijft hij in een mail aan onze redactie. Na 35 jaar stopt Bob Merckx met De Post. Merckx is een horecaman in hart en nieren. Zo had hij verschillende zaken. Als eigenaar van 't Bolleke, Piece-Unique, de kleine Chablis, 't Zolderke en de kleine Post groeide hij uit als een volkse , bekende Antwerpenaar.

Jaren was hij contactpersoon en spreekbuis van de Groenplaats. Het was den Bob die tijdens de WK-86 voor het eerst de voetbalgekte in de Koekenstad bracht. Maar het huzarenstuk was ongetwijfeld het forceren van de doorbraak, dat na jarenlang vechten, de horeca-terrassen ook tijdens de wintermaanden mochten blijven staan.

Bob, ook gekende Beerschot-Wilrijk supporter gaat op pensioen, maar rusten zit er nog niet meteen in. De memoires komen er aan.