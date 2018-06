Brasserie De Vlegel in Chinese handen

Brasserie De Vlegel, wereldbekend in Mortsel en omstreken, heeft een nieuwe eigenaar. En het is zowaar een Chinese familie.



Het was vorig jaar verrassend nieuws toen Patrick Ghys aankondigde dat hij De Vlegel verkocht. Omdat hij net nog fors geïnvesteerd had in de zaak, die in 2015 te maken kreeg met een erg zware brand. Een Chinese familie neemt de zaak nu over en zegt nu geen grote veranderingen te zullen doorvoeren. Ook het personeel mag gewoon blijven.