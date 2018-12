Brasserie Dock's legt de boeken neer

Brasserie Dock's heeft de boeken neergelegd en is vanaf vandaag gesloten. Dat meldt het Antwerpse visrestaurant op haar Facebookpagina.

"Met spijt in het hart zijn we genoodzaakt om jullie favoriete brasserie vanaf vandaag te sluiten", zo klinkt het. Het bekende restaurant zette zeventien jaar geleden het nieuwe oesterseizoen in met een oestermarkt op het terras en het gelijkvloers. De vestigingen in Gent en Brussel blijven wel open, dat zijn Brasserie Pakhuis en La Quincaillerie. Hoe het nu verder moet met het pand op de Jordaenskaai is nog niet duidelijk.