Brake-out geeft jongeren met beperking de kans om hun talenten te ontwikkelen

Jonge mensen met een verstandelijke beperking de kans geven om hun talenten te ontwikkelen. Dat is de doelstelling van het project "Brake-out". Via een driejarig begeleidingstraject leren de cursisten van break-out waar ze goed in zijn. Zo bouwen ze meer zelfvertrouwen op en sommige deelnemers aan het project vinden zelfs een echte job. Het project liep al in Leuven en Gent, maar start vanaf september ook in Antwerpen.