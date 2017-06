Brecht, Malle, Schilde, Zoersel en politiezone ontvangen SAVE-label

Wie in Antwerpen komt werken, maakt steeds vaker gebruik van de parkings aan de rand van de stad. Om daar dan over te stappen op de tram of te gaan carpoolen. Ook de gloednieuwe park and ride-zone aan de Havana-site in de wijk Luchtbal loopt al goed vol. Sinds de leien onderbroken zijn, rijden minder mensen met hun auto tot in het centrum van van de stad. De stad wil nu ook de toeristen aanzetten hetzelfde te doen. Meerdere parkeerzones worden uitgebreid, in de eerste plaats die op Linkeroever.