Brecht : Trajectcontrole Kloosterstraat in werking op 1 september

De vernieuwingswerken aan de R2 tussen de Liefkenshoek- en de Tijsmanstunnel in de haven van Antwerpen verlopen voorspoedig, meldt het Agentschap Wegen en Verkeer. Net als bij de eerste fase zullen ook nu de werkzaamheden vroeger klaar zijn dan verwacht. De tweede fase was voorzien van 4 tot uiterlijk 31 augustus, maar zal nu vrijdag al afgerond kunnen worden. Tegen zaterdagochtend zal het verkeer op de R2 weer volledig normaal verlopen. In september volgen er wel nog enkele lokale herstellingen aan het wegdek van de Tijsmanstunnel. Deze week is de aannemer begonnen met het asfalteren van het nieuwe wegdek en gisteren werd de toplaag asfalt aangelegd. Tijdens de voorbije maanden werd het wegdek van de R2 grondig vernieuwd tussen de Liefkenshoek- en de Tijsmanstunnel. Het beton werd helemaal opgebroken, de ondergrond werd verbeterd en er kwam een nieuwe wegopbouw in asfalt. In totaal werd een strook snelweg van ongeveer 450 meter vernieuwd in beide richtingen. Ook de op- en afritten van het complex Lillo werden gedeeltelijk vernieuwd. Vandaag wordt er nog gewerkt aan de voegen van het wegdek en morgen wordt dan ten slotte de belijning aangebracht op het nieuwe asfalt. In de loop van vrijdagavond wordt alle signalisatie weggehaald zodat het verkeer tegen zaterdagochtend weer volledig normaal verloopt. Aan het wegdek in de Frans Tijsmanstunnel (buiten de huidige werfzone) zijn er nog een aantal herstellingen nodig. Deze herstellingen gelijktijdig uitvoeren met de huidige werkzaamheden bleek niet mogelijk. De werken zullen daarom in september plaatsvinden en enkele dagen duren. AWV en de aannemer bekijken momenteel wanneer de herstellingen precies uitgevoerd kunnen worden zodat de hinder voor het verkeer tot een minimum beperkt blijft.