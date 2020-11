Brecht verstrengt maatregelen : maximaal nog één hobby

De gemeente Brecht stelt tijdens het managen van de coronacrisis vast dat een groot aantal besmettingen in Brecht zich voordoet tijdens de vrijetijdsbesteding. Het gaat dan vooral over besmettingen tijdens activiteiten van verenigingen en andere organisatoren. Om de verspreiding van de epidemie in onze gemeente onder controle te krijgen en houden, riep de burgemeester maandag 16 november alle verenigingen en organisatoren digitaal via live webinars samen om maatregelen op lange termijn vast te leggen. Brechtse verenigingen en organisatoren namen massaal deel aan het webinar over het nieuwe protocol. Daarin werden afspraken gemaakt met de verenigingen. De gemeente vraagt bovendien aan alle inwoners om zich tijdelijk te beperken tot deelname aan 1 hobby per persoon.

Protocol

Een groot aantal besmettingen doet zich in Brecht voor tijdens de vrijetijdsbesteding. Verstrengingen en versoepelingen in de provinciale, Vlaamse en federale maatregelen wisselen zich af. Na iedere versoepeling van maatregelen zien we in Brecht telkens een snelle groei in het aantal besmettingen. Daarom riep de burgemeester (in samenspraak met de gemeentelijke crisiscel) alle verenigingen en andere vrijetijdsorganisatoren samen en ging hij met hen in gesprek om een protocol in te voeren met vaste maatregelen die gelden vanaf dinsdag 17 november 2020 tot en met 31 maart 2021. Op deze manier krijgen de Brechtse inwoners en verenigingen een perspectief op lange termijn om hun werking en activiteiten te blijven voortzetten. De vastgelegde Brechtse afspraken worden gevolgd als er federaal, Vlaams of provinciaal soepelere maatregelen van kracht zijn. Zijn de maatregelen van deze hogere niveaus strenger dan dit protocol, dan worden die gevolgd.

Maximum groepen van 15 personen en enkel kernactiviteiten

Het protocol omschrijft dat verenigingen en andere organisatoren zich enkel inzetten op kernactiviteiten (vb. voetballen voor een voetbalclub, naaien in de naaivereniging). Aan die kernactiviteiten kunnen maximaal 15 personen tegelijk deelnemen. Bovenop de 15 deelnemers mogen er maximaal 2 begeleiders aanwezig zijn. Bovendien vinden die kernactiviteiten bij voorkeur buiten plaats. Elke vereniging of organisator duidt een COVID-19-verantwoordelijke aan die de maatregelen duidelijk communiceert onder de leden en ziet toe op de naleving ervan. Het volledige protocol werd mee bij dit persbericht gestuurd.

(gemeentelijke) infrastructuur wordt gesloten

De gemeentelijke infrastructuur wordt gesloten, met uitzondering van de organisatie van kernactiviteiten of overlegmomenten verenigingen.

Gemeente en OCMW Brecht organiseren geen activiteiten die mensen bij elkaar brengen. De bibliotheek en het Kempuseum blijven wel geopend (behalve wanneer de federale, Vlaamse of provinciale maatregelen hiervoor strengere maatregelen opleggen).

Deelname aan 1 hobby per persoon

De gemeente Brecht vraagt aan iedere burger om zich te beperken tot deelname aan 1 vereniging. Een deelnemer aan een kernactiviteit van een verenging, kan geen deelnemer zijn van de kernactiviteit van een andere vereniging. Op deze manier wordt voorkomen dat het virus van de ene vereniging naar de andere wordt overgedragen, wat we dit voorjaar en deze zomer in Brecht zagen gebeuren. Gekoppeld aan deze oproep naar onze inwoners, roepen we hen wel op om hun vereniging te blijven steunen en dus lid te blijven. Ook onze Brechtse verenigingen kunnen in deze moeilijke financiële tijden alle steun goed gebruiken.

Hou vol Brechtenaars!

We hopen dat deze maatregelen een duidelijk perspectief bieden voor alle verenigingen en voor onze inwoners. Ze gelden tot en met 31 maart 2021. We beseffen echter ook dat dit van de verenigingen (nogmaals) een hele reorganisatie vraagt. Met deze afspraken hopen we wel dat iedereen, in beperkte mate, toch aan vrijetijdsbesteding kan blijven doen tijdens deze moeilijke tijd. We meer info wil of vragen heeft, kan terecht op bij het Brechts callcenter op het gratis nummer 0800 23 310 of via corona@brecht.be.

(bericht gemeente Brecht - foto Google Street View)