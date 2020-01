Brechtenaren aangehouden in onderzoek naar drugstrafiek in Waaslandhaven

Het onderzoek naar de moord op Johan van der Heyden kent een gruwelijke doorbraak. De loodgieter uit Lint verdween in juni vorig jaar. Nu zijn in Nederland de stoffelijke resten van de man teruggevonden. Ze zaten in beton gegoten in een mortelkuip die werd gedumpt in een kanaal. Uit onderzoek blijkt dat Johan vermoord werd in een woonwagen-park in Nederland.