Bredabaan tussen Brasschaat en Wuustwezel drie weken afgesloten

Vanaf volgende week dinsdag 6 oktober vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het wegdek van de Bredabaan (N1) tussen Brasschaat en Wuustwezel. De werken zullen ongeveer drie weken duren. Tijdens deze periode is de Bredabaan volledig afgesloten en moet doorgaand verkeer een omleiding volgen via Achterbroek (Kalmthout).

De afgelopen twee jaar werd langs de Bredabaan tussen de Essensteenweg en Gooreind-centrum de riolering vernieuwd en werden er veilige, vrijliggende fietspaden aangelegd. Nu die werkzaamheden afgerond zijn, zal een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer aansluitend ook het wegdek van de Bredabaan grondig vernieuwen. Daarmee steekt de volledige weginfrastructuur binnenkort in een nieuw kleedje en kan de Bredabaan er weer een tijd tegenaan.



Werken in vier fasen

De werfzone voor de vernieuwing van het wegdek situeert zich tussen het einde van de zone 50 (t.h.v. Bredabaan nr. 617) in Wuustwezel en het kruispunt met de Essensteenweg/Sint-Jobsesteenweg (N117) in Maria-ter-heide. Dat komt overeen met een afstand van bijna 8 kilometer. De werken starten vanaf dinsdag 6 oktober 2020 en zullen ongeveer drie weken duren. Om de hinder zo beperkt mogelijk te houden, worden de werken in vier fasen uitgevoerd.



Hinder tijdens de werken

Tijdens de werken is de Bredabaan tussen Brasschaat en Wuustwezel volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt een omleiding voorzien langs Achterbroek via de Essensteenweg/Brasschaatsteenweg (N117) en Kalmthoutsesteenweg (N111). Ook de bussen van De Lijn volgen deze omleiding. Fietsers kunnen gebruik maken van de nieuwe fietspaden langs de Bredabaan. Enkel in de werfzone van fase 1, tussen de Kouterstraat en WZC Amandina, zijn er geen vrijliggende fietspaden langs de Bredabaan en kunnen fietsers er niet passeren. Fietsers kunnen hier het wandel- en fietspad door de bossen nemen tussen Beersgat en het domein van de Zusters Franciscanessen.



(Bron en foto onderaan: © Agentschap Wegen en Verkeer)

(Foto bovenaan: © Google Street View)