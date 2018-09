"Breek die lelijke Stadsschouwburg af"

Burgemeester Bart De Wever droomt er van om de Antwerpse Stadsschouwburg te slopen en er een nieuwe grote zaal te bouwen. De Wever lanceerde dat idee vanmorgen in Wakker op Zondag op ATV. De huidige Stadsschouwburg zit vol betonrot en de kost om dat weg te halen loopt in de miljoenen. Bart De Wever vindt het bovendien een té lelijk gebouw om er nog geld in te steken.

Na 12 jaar bouwen onder drie verschillende architecten werd de Antwerpse Stadsschouwburg in 1980 eindelijk in gebruik genomen door de KNS, het Koninklijk Jeugdtheater en de balletschool. Al gauw kreeg het van de Antwerpenaren de bijnaam 'den bunker'. Die 'bunker' is nu aan renovatie toe, maar burgemeester Bart De Wever heeft andere plannen: "Ik zou heel graag - en ik heb dat nog nooit gezegd - afscheid nemen van de Stadsschouwburg en daar een heel nieuw gebouw realiseren. Want ik vind dat zo'n lelijk gebouw in het hart van onze stad. Stilaan denk ik wel dat dat realistisch wordt. Die plannen zijn nog niet concreet, maar ik zou dat heel graag doen."

Het gebouw zit vol betonrot. Dat laten weghalen zou voor een miljoenenfactuur zorgen. Geld dat De Wever, die het overigens een lelijk gedrocht vindt, liever zou besteden aan een nieuwbouwproject.

"We moeten met de uitbater aan de tafel gaan en eens kijken wat er kan. Er zijn nu 25 miljoen euro kosten aan want er zit betonrot in. Dan denk ik: als je 25 miljoen aan dat lelijke ding moet geven, is het dan geen beter idee om iets geheel nieuws te zetten? We moeten daar eens heel goed over nadenken, maar dat rijpt alleszins in mijn hoofd.

N-VA wil dus investeren in cultuur als het ook na 14 oktober in het zadel blijft. Eerder werd ook al hardop gedroomd van een amphitheater op Linkeroever.

Foto Belga