"Breng besmette, ernstig verzwakte bewoners van woonzorgcentra niet meer naar de kliniek"

Bewoners van woonzorgcentra die ernstig verzwakt zijn en met corona besmet geraken, worden niet naar het ziekenhuis gebracht voor een behandeling. Dat is de richtlijn die de Belgische Vereniging Gerontologie en Geriatrie aan de coördinerende artsen van de woonzorgcentra en de geriatrische diensten in de ziekenhuizen hebben bezorgd. Dat schrijven De Tijd en De Morgen vandaag.

Het gaat om de zwakste rusthuisbewoners van wie duidelijk is dat ze aan het coronavirus zullen sterven. 'In het ziekenhuis kunnen we voor hen niet meer doen dan de goede palliatieve zorg te bieden die een woonzorgcentrum hen ook kan bieden. Hen naar het ziekenhuis transporteren om er te sterven zou mens­onwaardig zijn', vindt professor Nele Van Den Noortgate van het UZ Gent.

Voor rusthuisbewoners die door dementie of lichamelijke problemen zodanig verzwakt zijn dat de kans groot is dat ze binnen het jaar sterven, wordt gevraagd om met de familie na te denken over een oplossing. '