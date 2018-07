Op de Frankrijklei heeft een aannemer een waterleiding beschadigd. Er is wateroverlast en verschillende woningen zitten zonder water.

Bij de werken op de Frankrijklei is de waterleiding beschadigd. De breuk deed zich voor ter hoogte van huisnummer 64. De huizen daar in de buurt zitten zonder water. Water-link is ter plaatse voor een herstelling.

(archieffoto atv)