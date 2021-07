Nieuws Brian Priske: "Ik heb niets meer te zeggen over Didier."

Antwerp start zondag aan de competitie op het veld van KV Mechelen. Geen makkelijke opener dus. The Great Old is bovendien nog op zoek naar een paar nieuwe spelers, maar trainer Brian Priske looft nu al de mentaliteit van de huidige groep. En het verhaal van Lamkel Zé op de Bosuil lijkt nu ECHT ten einde te komen.