'Verdacht poeder' bij bpost Deurne blijkt loos alarm

Er was vanmorgen even onrust in het kantoor van bpost aan de Gallifortlei in Deurne. Er was daar wit poeder uit een pakketje gevallen.

De brandweer en de politie kwamen ter plaatse en ook de civiele bescherming werd erbij geroepen. Een medewerker van bpost die het pakket aanraakte, moest meteen in quarantaine. Maar al snel bleek het loos alarm. Het bleek om medicijnen - een soort maagzout - te gaan en niet om een gevaarlijk goedje. Het kantoor ondervond verder geen hinder van het incident.

Het kantoor is ondertussen volledig vrijgegeven. Ook de persoon die ermee in contact kwam, moet dus niet langer in quarantaine blijven.

(Foto: © Google Street View)