Brigitte Bardot zorgt voor mediterrane sfeer in Deurne

“Kroonjuwelen in Deurne” is een graffiti en street art project in de Kronenburgwijk (omgeving Sportpaleis). Buurtregie en jeugddienst Deurne zijn dit project opgestart in oktober 2016 om kunst en kleur naar deze buurt te brengen. Gisteren is de 14de muur van de “Kroonjuwelen in Deurne” geschilderd. In totaal werkten er al 18 binnen- en buitenlandse artiesten mee aan de Kroonjuwelen.

Het unieke muur aan deze muur is dat die er is gekomen op vraag van het Dienstencentrum. De senioren hadden een nieuwe petanquebaan gevraagd op het binnenplein van het dienstencentrum, en daar mocht wel wat kleur bij voor hen. Ze wilden op het binnenplein een Zuid Franse sfeer creëren zodat ze konden wegdromen tijdens “jeux du boules”. En zo houdt Brigitte Bardot vanaf nu een oogje in het zeil in Deurne.

Het werk is van kunstenaar CAZ. Hij is reeds meer dan 30 jaar actief als graffiti artiest. Enkele jaren geleden schilderde hij Perron 6 en 7 van Berchem station.

Op 5, 22 september en 4 oktober worden er wandelingen en graffiti workshops georganiseerd voor Antwerpse senioren zodat ze de Kroonjuwelen kunnen ontdekken.

Wie de Kroonjuwelen op eigen kracht wil ontdekken kan dit via de museumapp (klik hier)