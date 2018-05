Brilbeertje toont zich voor het eerst in Antwerpse Zoo

In de Zoo van Antwerpen is een jong Brilbeertje te bewonderen. Het diertje werd enkele maanden geleden al geboren, maar het hield zich al die tijd schuil bij mama Zamora.

De Brilbeer is nu eindelijk sterk genoeg om de buitenwereld te verkennen. Op de manier waarop het diertje plast, zullen de dierenverzorgers binnenkort eindelijk te weten komen of het nu gaat om een jongetje of een meisje. Van zodra dat bekend is, zal het brilbeertje een naam krijgen, nog even afwachten dus.

(foto : Zoo Antwerpen © Jonas Verhulst)